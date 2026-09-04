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«Боюсь, если мы разведёмся, его не станет»: от чего на самом деле скончался Дмитрий Стужук в 33 года:

«Боюсь, если мы разведёмся, его не станет»: от чего на самом деле скончался Дмитрий Стужук в 33 года:

Он был воплощением мужской силы и идеальной семьи — миллион подписчиков следили за каждым его шагом, за тем, как он растит троих детей, качает мышцы и покоряет вершины фитнеса.

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