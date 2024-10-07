Москвичей предупредили о радиационном тумане

В ближайшие дни жители столицы могут наблюдать необычное природное явление — радиационный туман, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков 7 октября агентству городских новостей «Москва».
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