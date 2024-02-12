Бельгийский комментатор «Ф-1»: «Не удивлюсь, если Ферстаппен завершит карьеру в «Феррари»

Гаэтан Винерон высказался о трансфере Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари». Многолетний комментатор «Формулы-1» на бельгийском канале RTBF предположил, что лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен также может оказаться в Скудерии на закате карьеры.