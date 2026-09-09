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Новые стены и подходы. Как в Троицком районе капитально ремонтируют здание поликлиники

Новые стены и подходы. Как в Троицком районе капитально ремонтируют здание поликлиники

Строители работают с опережением графика, а врачи не прерывают процесс оказания помощи В Троицком районе Алтайского края продолжается капремонт поликлиники местной ЦРБ.

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