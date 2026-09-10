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Масштабная поисковая операция в Непале: судьба более 4 тысяч человек остается неизвестной

Масштабная поисковая операция в Непале: судьба более 4 тысяч человек остается неизвестной

Как сообщают в региональном управлении полиции, основным эпицентром поисково-спасательных мероприятий из-за крупнейшего оползня в Непале сейчас стали округа Расува и Бхотекоши.

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