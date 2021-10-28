Очередной грандиозный план Байдена провалился

На фоне пандемии COVID-19 США стали испытывать еще одну проблему - сбои в работе цепочек поставок, обеспечившие дефицит многих товаров на полках магазинов, а также различного сырья, из-за отсутствия которого стали закрываться заводы и фабрики.
На фоне пандемии COVID-19 США стали испытывать еще одну проблему - сбои в работе цепочек поставок, обеспечившие дефицит многих товаров на полках магазинов, а также различного сырья, из-за отсутствия которого стали закрываться заводы и фабрики.
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