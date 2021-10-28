Комсомольская правда

103 514 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Очередной грандиозный план Байдена провалился

Очередной грандиозный план Байдена провалился

На фоне пандемии COVID-19 США стали испытывать еще одну проблему - сбои в работе цепочек поставок, обеспечившие дефицит многих товаров на полках магазинов, а также различного сырья, из-за отсутствия которого стали закрываться заводы и фабрики.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх