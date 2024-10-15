Госуслуги начали напоминать о полисах ОСАГО

Госуслуги начали напоминать о полисе ОСАГО. Как ранее сообщал портал Avtospravochnaya.com, 1 апреля 2024 года вступил в силу комплекс изменений в сфере обязательного страхования ответственности автотранспортных средств.
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