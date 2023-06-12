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В Петербурге отложили вылет самолета из-за нападения роя пчел

В Петербурге отложили вылет самолета из-за нападения роя пчел

Самолет, вылет которого запланирован из петербургского аэропорта Пулково, задержали из-за непредвиденного инцидента: трап самолета был атакован роем пчел.

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