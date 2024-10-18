У заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Симферополю подполковника полиции Алексея Стеценко растет сын Дима, которому всего 4 года, но он уже очень сильно хочет быть похожим на папу – смелым, сильным, справедливым.