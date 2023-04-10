«Как будто это Банк России, а не Банк Америки». Клиенты Bank of America пожаловались на «чрезмерно пророссийские» комментарии на его конференции

Bank of America (BofA) пришлось сократить свою онлайн-конференцию для клиентов по геополитике после того, как некоторые восприняли выступления приглашенных экспертов и сотрудника самого банка как продвигающие позицию Москвы относительно Украины.
Bank of America (BofA) пришлось сократить свою онлайн-конференцию для клиентов по геополитике после того, как некоторые восприняли выступления приглашенных экспертов и сотрудника самого банка как продвигающие позицию Москвы относительно Украины.
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