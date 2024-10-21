Кабина гигантского грузовика свисает с моста! Водителя выкинуло из фуры: на месте происшествия работает МЧС

Кабина гигантского грузовика свисает с моста. Позже кабина грузовика Volvo «оторвалась» от горящего кузова и упала на рельсы под эстакадой Московского шоссе — сейчас рабочие пытаются убрать металлические обломки, чтобы разблокировать движение.
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