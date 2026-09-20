Отменена ракетная опасность в Орловской области

Ракетная опасность в Орловской области продлилась 17 минут и была отменена утром 20 сентября в 5.26.Отбой недолгой ракетной опасности прозвучал в Орловской области утром 20 сентября.
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