ДОМ.РФ реализовал 28 объектов культурного наследия в 2023 году

В 2023 году в Нижегородской области продано 28 объектов культурного наследия, что превысило показатели прошлого года.
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