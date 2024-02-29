В Германии представили четырехэтапный план войны с Россией

В правительстве ФРГ представили 13-страничный документ под названием «Анализ рисков для гражданской обороны», который, по сути, является теоретическим планом, описывающим развитие событий в случае нападения России.
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