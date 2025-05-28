В Петербурге благоустроят Джазовый сквер 28 мая 2025

Как сообщили 28 мая в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), администрации Центрального района выдан ордер для благоустройства Джазового сквера, что находится возле дома №38 по Загородному проспекту.
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