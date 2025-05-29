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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Европейская деревня оказалась почти полностью разрушена после схода ледника

Швейцарская деревня почти полностью разрушена после схода ледника, засыпавшего ее грязью. Один человек пропал без вести, а населенный пункт Блаттен опустошен после того, как огромное облако льда и щебня затопило эвакуированный городок.

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