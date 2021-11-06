Турецкий журналист Гювен: стремление русских защищать свою страну заслуживает уважения

Представители русской нации заслуживают уважения за многие свои положительные качества. Однако особенно восхищает их стремление защищать и вкладываться в развитие своей страны, заявил турецкий журналист Самих Гювен в статье для Medya Günlüğü.
Представители русской нации заслуживают уважения за многие свои положительные качества. Однако особенно восхищает их стремление защищать и вкладываться в развитие своей страны, заявил турецкий журналист Самих Гювен в статье для Medya Günlüğü.
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