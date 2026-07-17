Завершить конфликт на Украине «сделкой» не получится, а перспектив диалога нет Россия знает про готовность Турции выступить в качестве посредника.
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Завершить конфликт на Украине «сделкой» не получится, а перспектив диалога нет Россия знает про готовность Турции выступить в качестве посредника.
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