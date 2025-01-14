Это инфантильность или «внутренний ребенок»? Проверьте себя, ответив на 10 вопросов онлайн-теста

Сейчас границы между детством и взрослостью становятся все более размытыми. Есть даже такое понятие, как кидалты (kidult — kid + adult), оно означает взрослого человека с явными проявлениями черт, характерных для детей.
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