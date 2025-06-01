Руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета России принял участие в благотворительном мероприятии, приуроченном к Международному дню защиты детей

В ходе торжества, приуроченного ко Дню защиты детей, руководитель управления общественно-политической работы СК России Герой России Сергей Васильевич Петров от имени Председателя Следственного комитета РФ генерала юстиции Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина обратился к собравшимся с пожеланиями всего наилучшего и выразил слова благодарности Российскому детскому фонду за такую давнюю и замечательную традицию создания праздника для детей.