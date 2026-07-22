Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

238 подписчиков

Житель Барнаула выплатил 35 штрафов после ограничения водительских прав

Житель Барнаула выплатил 35 штрафов после ограничения водительских прав

Общая сумма задолженности составила 97 тысяч рублей Житель Барнаула, накопивший 35 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, полностью рассчитался с долгом после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления автомобилем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии