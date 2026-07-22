Житель Барнаула выплатил 35 штрафов после ограничения водительских прав

Общая сумма задолженности составила 97 тысяч рублей Житель Барнаула, накопивший 35 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, полностью рассчитался с долгом после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления автомобилем.