Житель Барнаула выплатил 35 штрафов после ограничения водительских прав

Общая сумма задолженности составила 97 тысяч рублей Житель Барнаула, накопивший 35 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, полностью рассчитался с долгом после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления автомобилем.
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