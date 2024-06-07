UCSF: переизбыток соли в пище вызывает экзему

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявили, что употребление избыточного количества соли может способствовать развитию экземы — заболевания кожи, сопровождающегося сухостью, трещинами и зудом.
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