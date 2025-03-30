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Онищенко обеспокоен: новые вирусные симптомы требуют изучения в России

Онищенко обеспокоен: новые вирусные симптомы требуют изучения в России

Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал изучить неопределённый вирус в России. Институт Пастера в Петербурге пока не подтверждает его наличие.

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