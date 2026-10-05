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Глава МИД Индии: помимо топливного кризиса миру угрожает нехватка продовольствия

Глава МИД Индии: помимо топливного кризиса миру угрожает нехватка продовольствия

Глава МИД Индии Джайшанкар не исключает, что помимо энергетического кризиса уже в ближайшие месяцы мир столкнется с острой нехваткой продовольствия.

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