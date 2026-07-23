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Zero Hedge

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AIpocalypse No! Initial Jobless Claims Collapse To Lowest Since 1969

AIpocalypse No! Initial Jobless Claims Collapse To Lowest Since 1969

AIpocalypse No! Initial Jobless Claims Collapse To Lowest Since 1969 Amid ongoing exclamations of an AIpocalypse in the jobs market, the number of Americans filing for jobless benefits for the first time crashed to just 187k last week (well below expectations).

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