Зачем в сталинских высотках строили криокамеры и гигантские морозильники

Легенды о подземной Москве — неисчерпаемый ресурс для городских мифов. Диггеры, исследователи заброшенных бункеров и просто любители конспирологии десятилетиями передают из уст в уста истории о том, что в глубоких подземельях знаменитых сталинских высоток спрятаны секретные «криокамеры».