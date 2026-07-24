Зачем в сталинских высотках строили криокамеры и гигантские морозильники

Легенды о подземной Москве — неисчерпаемый ресурс для городских мифов. Диггеры, исследователи заброшенных бункеров и просто любители конспирологии десятилетиями передают из уст в уста истории о том, что в глубоких подземельях знаменитых сталинских высоток спрятаны секретные «криокамеры».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии