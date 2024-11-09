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Ведёт себя как ни в чём не бывало. Мэри Поппинс Андрейченко вернулась в Россию после высказываний об СВО. В Сети обсуждают судьбу актрисы

Ведёт себя как ни в чём не бывало. Мэри Поппинс Андрейченко вернулась в Россию после высказываний об СВО. В Сети обсуждают судьбу актрисы

Наталья Андрейченко была одной из самых популярных киноактрис в нашей стране. Сыгравшая роль Мэри Поппинс Андрейченко стала одной из первых звёзд, выступивших против СВО.

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