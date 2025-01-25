Актрисе Галине Польских диагностировали рак почки

У известной советской актрисы Галины Польских обнаружили рак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. 85-летняя народная артистка РФ недавно обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на плохое самочувствие.
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