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Актрисе Галине Польских диагностировали рак почки

Актрисе Галине Польских диагностировали рак почки

У известной советской актрисы Галины Польских обнаружили рак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. 85-летняя народная артистка РФ недавно обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на плохое самочувствие.

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Комментарии
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Елена Верия
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19 час.
Лидия Курзаева
Дай Бог  здоровья  нашей любимой   актрисе Галине Польских! 🙏
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16 час.

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