В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Московской области

Из размещенной в соцмедиа информации следует, что в подвале многоэтажного дома в подмосковных Бронницах на постоянной основе проживает значительное количество мигрантов, систематически нарушающих общественный порядок.
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