Куда пропали и когда вернутся школьные медкабинеты

Предусмотреть в каждой школе медкабинет, в котором будет работать врач-педиатр или фельдшер, — такой законопроект внесла в Госдуму 13 марта группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.
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