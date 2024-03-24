Куда пропали и когда вернутся школьные медкабинеты

Предусмотреть в каждой школе медкабинет, в котором будет работать врач-педиатр или фельдшер, — такой законопроект внесла в Госдуму 13 марта группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.