Военное обозрение

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Белый дом обвинил Иран в участии в боевых действиях на Украине

Белый дом обвинил Иран в участии в боевых действиях на Украине

Соединенные Штаты обвинили Иран в участии в военном конфликте на территории Украины, с соответствующим заявлением выступил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

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