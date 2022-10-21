Белый дом обвинил Иран в участии в боевых действиях на Украине

Соединенные Штаты обвинили Иран в участии в военном конфликте на территории Украины, с соответствующим заявлением выступил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
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