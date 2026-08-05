В Китае ужесточили правила выезда граждан из страны

Госсовет Китая опубликовал указ из 19 пунктов, регулирующий порядок выезда и въезда граждан страны. Документ обязывает граждан раскрывать цели поездок и усиливает контроль со стороны иммиграционных и визовых служб.
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