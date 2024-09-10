В Алтайском крае перед судом предстанут члены преступного сообщества, обманывавшие покупателей машин в автосалонах

Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 20 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере, связанных с куплей-продажей транспортных средств в автосалонах города Барнаула.