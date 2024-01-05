ГА ООН проведет 9 января заседание по блокировке США поправки России в Совбезе

По информации, из письма председателя сессии Генассамблеи ООН Дэнниса Фрэнсиса, 9 января состоится пленарное заседание после того, как США заблокировали российскую поправку к резолюции по Газе в Совете безопасности.
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