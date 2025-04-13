Отдыхать в Белоруссии будем стандартно

На III Белорусско-российском туристическом конгрессе, проходившем в Минске, директор Департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева предложила ввести единые туристические стандарты для России и Белоруссии.
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