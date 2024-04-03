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CNN: продажи Tesla упали гораздо сильнее, чем ожидалось

CNN: продажи Tesla упали гораздо сильнее, чем ожидалось

Tesla сообщила о первом годовом падении продаж с 2020 года. Компании Маска приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией на рынке электромобилей со стороны китайских и западных производителей, сообщает CNN.

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