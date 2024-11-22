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Суд арестовал имущество бывших вице-губернатора Петербурга и главы «СКА Арена»

Суд арестовал имущество бывших вице-губернатора Петербурга и главы «СКА Арена»

Мещанский суд Москвы арестовал имущество бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ Владимира Лавленцева и экс-главы «СКА Арена» Игоря Забирана, осужденных за растрату и мошенничество на 3,3 млрд рублей.

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