Суд арестовал имущество бывших вице-губернатора Петербурга и главы «СКА Арена»

Мещанский суд Москвы арестовал имущество бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ Владимира Лавленцева и экс-главы «СКА Арена» Игоря Забирана, осужденных за растрату и мошенничество на 3,3 млрд рублей.
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