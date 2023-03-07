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Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилла». У него 6 очков в 30 играх

Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилла». У него 6 очков в 30 играх

Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом». Россиянин отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Предаторс» (3:3, овертайм).

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