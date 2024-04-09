RS: шесть вопросов Конгресса к Украине, прежде чем выделять помощь

Киевский союзник Соединенных Штатов ставит неразрешимые задачи и вопросы, которых очень много. Однако в первую очередь нужно ответить на важнейшие из них, что поможет определиться в отношении целесообразности финансирования борьбы.
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