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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Васильев об эстафетах на Кубке России: «Сборная Беларуси – команда целой страны, а мы выступаем регионами. Это главный момент, который предопределяет результат»

1 декабря на соревнованиях в Ханты‑Мансийске прошла смешанная эстафета. Команда Беларуси одержала победу, ХМАО-Югра – на втором месте, Свердловская область – на третьем.

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