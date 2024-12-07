ВС России «Солнцепёком» уничтожили до 45 боевиков ВСУ в пункте дислокации в ДНР

Расчёт тяжёлой огневой системы ТОС-1А «Солнцепёк» российских ВС поразил пункт временной дислокации подразделений бригады ВСУ в Волновахском районе ДНР, уничтожив до 45 украинских боевиков, сообщает Минобороны России.
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