Народные средства от отеков под глазами

Медики посоветовали, как убрать утреннюю отечность с лица. Причиной этому может служить банальное переутомление организма, стресс, употребление большого объема жидкости перед сном или наоборот нехватка ее в организме, недостаток кислорода или плохое кровообращение.
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