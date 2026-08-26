В российском городе появились онлайн-курсы по выживанию в тюрьме

В российском городе появились онлайн-курсы по выживанию в тюрьмеВ Пермском крае на популярном сайте объявлений появилась необычная услуга — индивидуальные онлайн-консультации по адаптации в местах лишения свободы.
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