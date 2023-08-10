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Генменеджер «Ак Барса» анонсировал подписание Евгения Свечникова: «Контракт – на несколько лет»

Сообщалось, что экс-форвард «Сан-Хосе» заработает за два года в Казани около 85 млн рублей. «Да, он наш воспитанник.

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