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Успел жениться и развестись: новости про жизнь Батрутдинова оказались неожиданными

Успел жениться и развестись: новости про жизнь Батрутдинова оказались неожиданными

Юмориста считают заядлым холостяком. 45-летний Тимур Батрутдинов давно слывет закоренелым холостяком, хотя сам постоянно уверяет, что готов жениться и хочет создать семью, просто не может найти подходящую девушку.

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