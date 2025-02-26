Гризманн забил «Барсе» впервые после возвращения в «Атлетико». Это его 1-й гол в ворота каталонцев с 2017 года и 2-й в составе клуба из Мадрида (оба в Кубке Испании, в Ла Лиге – 0 в 16 играх)

33-летний форвард отличился в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против каталонцев (4:4). Гол в ворота «Барселоны» стал для Гризманна первым с февраля 2017 года, когда он тоже забил в полуфинальном матче Кубка Испании (1:2).