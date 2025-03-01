У «ПСЖ» 15 побед и ничья с начала 2025 года, поражений нет 22 матча. Дальше – «Ливерпуль»

Команда Луиса Энрике разгромила «Лилль» (4:1) в 24-м туре Лиги 1. Это ее десятая победа подряд. В 2025 году парижане выиграли 15 из 16 матчей и один раз сыграли вничью.
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