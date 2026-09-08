Следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте на Украине, так как у Киева есть проблема с ПВО, отмечает заслуженный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и член Общества ведущих ученых Колумбийского университета Раджан Менон 8 сентября в газете New York Times.