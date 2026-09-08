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Следующие месяцы могут стать решающими в конфликте на Украине — NYT

Следующие месяцы могут стать решающими в конфликте на Украине — NYT

Следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте на Украине, так как у Киева есть проблема с ПВО, отмечает заслуженный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и член Общества ведущих ученых Колумбийского университета Раджан Менон 8 сентября в газете New York Times.

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