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❗️🇺🇦Псы zеленского продолжают выполнят план просроченного 😂 по набору "добровольцев" в мясные подразделения со скорейшей могилизацией💀 #Украина #ТЦК #ВСУ #Мобилизация.

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