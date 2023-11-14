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Мамин о домашней серии ЦСКА: «Три игры проиграли — уже плохо оцениваю. Надо сделать все, чтобы обыграть «Амур», и с позитивом поехать на выездную серию»

— Не очень хорошо начали матч, но в принципе здорово, что смогли во втором периоде довести свои моменты до заброшенных шайб.

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